Машина пророссийской пропаганды работает: в СМИ распространяется миф о "тысячах танков США" в Европе

Об этом говорится в сообщении Euvsdisinfo, который занимается опровержением кремлевской пропаганды, передает ЕвроПравда.

"Рассказ о перегруппировке войск НАТО в Европе, который является смесью правды с ложной информацией, укладывается в часто повторяющийся прокремлевский миф о том, что НАТО – это агрессор, который стремится окружить Россию", – говорится в сообщении.

Тщательное расследование очередного дезинформационного месседжа с РФ показало, что фэйковая часть этой истории начинается с маленького сайта в Донецке, который заявил, что НАТО готовится к войне с Россией, развернув 3600 танков в Европе.

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Данный тезис затем был распространен рядом прокремлевских СМИ (Global Research, David Icke, "РИА Новости" и прочее), но что еще более тревожно, эти лживые цифры также появились в средствах массовой информации, таких как Independent и "Шведское радио" (Swedish Radio), правда, последнее СМИ впоследствии исправил свою ошибку.

Как известно, США действительно направили свои силы в Европу в рамках НАТО для повышения оперативной совместимости войск, чтобы была возможность быстро реагировать на новые угрозы со стороны РФ.

"Но на самом деле перегруппировки войск включает в себя перемещение 87 танков. Это вовсе не 3600, 2800, даже не "тысячи", как в различных СМИ, которые распространяют дезинформацию", – отмечает Euvsdisinfo.

"Для сравнения, общее количество танков в армии США составляет 8848 единиц. Если бы информация от "ДНР" была правдой, это означало бы, что 40% боевых танков США были сразу направлены в Европу", – говорится в сообщении.

Однако анализ распространения информации Атлантического DFRLab показал, что эта история распространилась на разных языках через широкую сеть сайтов, блогов, маргинальных сайтов, официальные российские новостные каналы и даже солидные западные СМИ в течение нескольких дней.

"Это демонстрирует, что прокремлевские пропагандисты имеют несколько каналов и использует сеть, казалось бы, независимых источников, подтверждающих друг друга", – отмечают в Euvsdisinfo.