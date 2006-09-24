На улице в Москве провалился грунт, туда упал джип (фото)

В Москве на улице Академика Королева провалился грунт на площади около 15 квадратных метров, туда упал автомобиль марки «Форд», передает РИА «Новости».

По предварительной версии специалистов, провал грунта произошел из-за прорыва водопроводной трубы: вытекшая вода подмыла грунт, что и привело к обрушению дорожного полотна.

Движение по этой улице перекрыто. На месте происшествия работают представители специальных служб города.

Подобные происшествия уже случались в Москве в этом месяце. В воскресенье, 10 сентября, в российской столице образовался провал площадью около 300 квадратных метров и глубиной на разных участках от одного до полутора метров. Из-за подтопления рухнула мачта городского освещения, оборвав троллейбусные провода. Во вторник, 12 сентября, в другом районе Москвы также произошел провал грунта.