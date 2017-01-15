Германия готовится отбивать кибератаки во время выборов в бундестаг

В Германии власть готовится отражать хакерские атаки во время выборов в бундестаг. Об этом пишет DW.

Издание сообщает, что федеральный уполномоченный по проведению выборов Дитер Заррайтер ожидает хакерских атак во время сентябрьских выборов в бундестаг.

"Мы готовимся к различным наступательных стратегий при кибератаках, проигрываем разные сценарии", - сообщил он.

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В частности, он отметил, что с технической точки зрения, парламентские выборы защищены от всяческих попыток манипулирования. Однако, предупредил об опасности фейковых новостей, которые могут сыграть важную роль непосредственно в день голосования.

На случай чрезвычайной ситуации уполномоченный по проведению выборов готов использовать такие классические средства передачи информации, как телефон и факс, чтобы подготовить предварительные официальные результаты голосования уже в день выборов.

Как сообщал УНИАН ранее, Европа, где Германия и Франция в этом году будут проходить выборы, строят оборону для противостояния возможным кибератакам России и дезинформации, которые раскачивают западную политику.

Представители немецкой разведки отмечают, что Россия поддерживает евроскептические, антииммигрантские партии в Германии и странах ЕС. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она не может исключить вмешательство России в нынешние выборы.