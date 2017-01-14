Сенат США намерен расследовать предвыборные кибератаки

Комитет сената США по разведке создаст для этого специальную комиссию, передает Би-Би-Си.

В совместном заявлении главы комитета, сенатора-республиканца Ричарда Берра, и лидера демократов в комитете Марк Уорнера говорится, что комитет планирует опросить высокопоставленных представителей администрации уходящего президента США Барака Обамы.

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Также опросят избранного главу государства Дональда Трампа, который вступит в должность 20 января. При необходимости комитет может выпустить повестки для привлечения свидетелей к опросу, - говорится в заявлении.

Предметом расследования, в частности, станет подготовленный разведкой США доклад об атаках на серверы Демократической партии США в период предвыборной кампании.