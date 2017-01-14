"Друг Путина" Фийон официально утвержден кандидатом в президенты Франции от Республиканской партии

Как сообщает RFI, утверждение состоялось в Париже в ходе собрания Национального совета французской партии через два месяца через после победы Фийона на праймериз.

Читайте также"Подругу Путина" Ле Пен заметили в штабе Трампа (фото)

Во время выступления перед делегатами Фийон сказал, что будет последовательно отстаивать свою программу, а не «двигаться зигзагами».

«Я Франсуа Фийон, а не Франсуа Олланд», – заявил он.

Как сообщал УНИАН, по результатам обработки 80% бюллетеней Фийона поддержали более 67% избирателей. Победитель праймериз 27 ноября является кандидатом от правоцентристской Республиканской партии и будет представлять эту политическую силу на выборах президента страны в 2017 году.

Фийон предупредил, что Франция стоит «на грани бунта», и хочет радикальных изменений. Он также подчеркивал необходимость защиты идентичности Франции.

Также Фийон призвал к союзу с Москвой, чтобы бороться с группировкой «Исламское государство» в Сирии.