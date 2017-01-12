"Друг Путина" Фийон победит Ле Пен во втором туре выборов президента Франции - Reuters
Консерватор Франсуа Фийон победит ультраправого кандидата Марин Ле Пен, если они выйдут во второй тур президентских выборов во Франции.
Об этом свидетельствуют данные социологического опроса РОР 2017, передает Reuters.
Согласно данным исследования, Фийон во втором туре наберет на 63% голосов, а Ле Пен - 37%.
Также отмечается, что Фийон в первом туре наберет 24%. Месяц назад этот показатель составлял 27,5%.
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В то же время в исследовании говорится, что Эммануэль Макрон, экс-министр экономики в правительстве Олланда, который баллотируется как независимый кандидат, может преподнести сюрприз. Он, по данным опроса, займет третье место в первом туре выборов.
Отметим, что Фийон представляет французских консерваторов из партии "Республиканцы", которые выступают за усиление сотрудничества с Россией, в том числе по Сирии. Он неоднократно критиковал президента Франсуа Олланда за его жесткую позицию в отношении России.