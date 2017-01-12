"Друг Путина" Фийон победит Ле Пен во втором туре выборов президента Франции - Reuters

08:46, 12 января 2017
Мир
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Консерватор Франсуа Фийон победит ультраправого кандидата Марин Ле Пен, если они выйдут во второй тур президентских выборов во Франции.

Франсуа Фийон / REUTERS

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса РОР 2017, передает Reuters.

Согласно данным исследования, Фийон во втором туре наберет на 63% голосов, а Ле Пен - 37%.

Также отмечается, что Фийон в первом туре наберет 24%. Месяц назад этот показатель составлял 27,5%. 

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В то же время в исследовании говорится, что Эммануэль Макрон, экс-министр экономики в правительстве Олланда, который баллотируется как независимый кандидат, может преподнести сюрприз. Он, по данным опроса, займет третье место в первом туре выборов. 

Отметим, что Фийон представляет французских консерваторов из партии "Республиканцы", которые выступают за усиление сотрудничества с Россией, в том числе по Сирии. Он неоднократно критиковал президента Франсуа Олланда за его жесткую позицию в отношении России.

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Теги: #Франция#Фийон