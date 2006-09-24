Вы еще не в Швейцарии? Поспешите...

В Швейцарии проводится общенациональный референдум, в ходе которого жители страны должны высказаться по поводу новых законопроектов, значительно ограничивающих иммиграцию и ужесточающих правила предоставления убежища в Швейцарии, передает РИА «Новости».

"Основная цель законопроектов - сохранить гуманитарные традиции Швейцарии, препятствуя злоупотреблениям в этой области, сделать Швейцарию "менее привлекательной" для иммиграции", - заявил министр юстиции и полиции Кристофер БЛОХЕР.

Проблема имеет немаловажное значение для 7,3 млн жителей страны, 21% населения которой составляют иностранцы. В течение последних десяти лет швейцарские власти удовлетворили около трети всех просьб о предоставлении убежища.

Данные законопроекты подвергались критике со стороны ООН и различных ассоциаций беженцев, однако были одобрены швейцарским парламентом в прошлом году. На проведении референдума - в соответствии с конституцией страны - настояли противники законопроектов.

По результатам проведенных опросов, в настоящее время в пользу новых законопроектов высказывается от 50 до 60% граждан. С вступлением в силу новых законодательных актов прекратится оказание социальной помощи лицам, получившим отказ в просьбе о предоставлении убежища, в два раза (до полутора лет) увеличиваются сроки их тюремного заключения в случае нежелания выполнять предписания швейцарских властей.

Также будет запрещен въезд в Швейцарию гражданам из неевропейских государств, если у них отсутствует трудовой контракт под конкретное трудовое место и им не удалось доказать, что на него не претендовал ни один швейцарский или европейский работник.

Специальный докладчик ООН по проблемам расизма Дуду ДЬЕН уже назвал данные законопроекты "политической "инструментализацией" расизма в политической борьбе" в Швейцарии.