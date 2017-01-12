Москва решила оправдаться перед американскими СМИ после заявлений о переброске в Сирию новых штурмовиков

15:25, 12 января 2017
Мир
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Российские военные отреагировали на сообщение американского канала Fox News о том, что вместо объявленного Владимиром Путиным сокращения группировки в Сирии происходит увеличение военного присутствия. Минобороны считает это "пропагандистской уткой".

REUTERS

Об этом пишет Русская служба BBC.

Официальный представитель министерства обороны Игорь Конашенков заявил, что поручение Путина выполняется. Он напомнил, что в Североморск возвращаются корабли Северного флота России, в том числе авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", о чем Fox News, "как и практически все мировые СМИ", сообщал в своих новостях.

По словам генерала Конашенкова, авиабазу Хмеймим в провинции Латакия покинули первые шесть бомбардировщиков Су-24. То, что из России на базу прилетели четыре новых штурмовика Су-25, представитель минобороны назвал "плановой ротацией авиатехники", анонсировав продолжение "вывода части российских летательных аппаратов".

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О наращивании российского военного присутствия в Сирии Fox News сообщил со ссылкой на двух американских чиновников. Собеседники канала сообщили о переброске на базу Хмеймим четырех штурмовиков Су-25 в минувший понедельник. Один из источников уточнил, что самолеты сделали остановку в Иране для дозаправки на пути в Сирию.

Штурмовики Су-25 используются для огневой поддержки с воздуха при наступательных операциях."Русские заявили, что они отходят, но мы не видим никаких подтверждений этому. Напротив, мы видим новые свидетельства их прибытия", - сказал собеседник Fox News.

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