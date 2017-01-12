Москва решила оправдаться перед американскими СМИ после заявлений о переброске в Сирию новых штурмовиков

Об этом пишет Русская служба BBC.

Официальный представитель министерства обороны Игорь Конашенков заявил, что поручение Путина выполняется. Он напомнил, что в Североморск возвращаются корабли Северного флота России, в том числе авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", о чем Fox News, "как и практически все мировые СМИ", сообщал в своих новостях.

По словам генерала Конашенкова, авиабазу Хмеймим в провинции Латакия покинули первые шесть бомбардировщиков Су-24. То, что из России на базу прилетели четыре новых штурмовика Су-25, представитель минобороны назвал "плановой ротацией авиатехники", анонсировав продолжение "вывода части российских летательных аппаратов".

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О наращивании российского военного присутствия в Сирии Fox News сообщил со ссылкой на двух американских чиновников. Собеседники канала сообщили о переброске на базу Хмеймим четырех штурмовиков Су-25 в минувший понедельник. Один из источников уточнил, что самолеты сделали остановку в Иране для дозаправки на пути в Сирию.

Штурмовики Су-25 используются для огневой поддержки с воздуха при наступательных операциях."Русские заявили, что они отходят, но мы не видим никаких подтверждений этому. Напротив, мы видим новые свидетельства их прибытия", - сказал собеседник Fox News.