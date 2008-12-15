Власти России хотят задушить оппозицию в зародыше - эксперт

Власти России пресекают проведение «Маршей несогласных», чтобы задушить оппозицию в зародыше.

Такое мнение в интервью УНИАН высказал директор Международного института гуманитарно-политических исследований Вячеслав ИГРУНОВ.

«Оппозиционеры, как правило, усиливаются, когда их действия не встречают сопротивления со стороны власти. Власть изучила это явление и считает, что пока «несогласные» находятся в зародыше, их можно легко задушить», - сказал В.ИГРУНОВ.

По его мнению, именно поэтому власть достаточно жестко пресекает проведение «Маршей несогласных».

В то же время эксперт, комментируя вчерашний митинг «несогласных», отметил, что у российской власти завышенные опасения, поскольку Россия абсолютно не готова к протестному движению, и даже нынешний экономический кризис не приведет к массовой поддержке оппозиционного движения.

«На мой взгляд, не стоило так жестко прессовать «несогласных», но у власти свои страхи и свои опасения», - сказал И.ИГРУНОВ.

Кроме того, В.ИГРУНОВ считает, что консолидировать российскую оппозицию практически невозможно.

Как сообщал УНИАН, 14 декабря организованный оппозиционным движением «Другая Россия» «Марш несогласных» был фактически сорван правоохранительными органами. По данным ГУВД Москвы, более 90 человек были задержаны за попытку провести несанкционированный "Марш несогласных" в районе Пушкинской и Триумфальной площадей.