Die Presse: Почему последняя стена Европы может, наконец, упасть

Об этом пишет Дуйгу Озкан в статье "Почему последняя стена Европы может, наконец, упасть", опубликованной на сайте газеты Die Presse.

Менее двух лет назад Никос Анастасиадис сердито покинул стол переговоров и, несмотря на неоднократные просьбы, больше не возвращался в буферную зону ООН разделенного острова. Снова мирные переговоры по Кипру зашли в тупик, и на этот раз они провалились из-за месторождений природного газа. Турецкая и греческая части острова рассорились из-за того, кто получит право добычи в Средиземном море. Греческие киприоты искали партнеров в Египте и Израиле, а Турция отправила исследовательские суда на Северный Кипр. Именно в этот момент Анастасиадис, президент греческой части, отменил переговоры. Сенсационной эта новость не стала. На Кипре неудачу потерпело так много политиков и дипломатов, что международные средства массовой информации, пожав плечами, просто приняли провал переговоров к сведению.

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Но потом произошло то, чего никто не ожидал: на сцене появился дуэт единомышленников. После газового краха киприоты-турки отстранили своего консервативного президента Дервиша Эроглу, и избрали социал-демократа Мустафу Акынджи. С тех пор Акынджи и Анастасиадис разъезжают по острову и правдоподобно призывают к миру, даже тогда, когда тон за столом переговоров становится более жестким. Президентам только на руку, что новое, островное поколение космополитов хочет окончательно избавиться от старого бремени. Сейчас у Кипра хорошие перспективы, и это связано не только с настроением разделенного острова. В настоящее время все стороны могли бы использовать хорошие новости.

Кипр всегда был основной причиной затягивания переговоров о вступлении в ЕС с Турцией – государством-покровителем севера острова. В настоящее время Анкара оказалась очень далеко от вступления, но по другим причинам. Последствия неудавшегося переворота, несколько террористических атак, ситуация в курдском регионе и экономический спад нанесли Турции огромный ущерб. С помощью соглашения пошатнувшийся на международной арене Реджеп Тайип Эрдоган мог бы продемонстрировать готовность к дипломатическим компромиссам. Кроме того, содержание Северного Кипра является финансовым бременем для Турции. За последнее десятилетие Анкара выделила около трех миллиардов евро международно непризнанному Северному острову.

Решение для Кипра пытался найти и президент США Барак Обама, он отправлял своего вице-президента Джо Байдена и госсекретаря Джона Керри на переговоры на средиземноморском острове, и всегда поддерживал планы обоих президентов. Но Обама будет оставаться на посту еще лишь несколько дней. Если он покинет Белый дом с мирным урегулированием кипрского вопроса, то это еще долго будут вспоминать. То же самое относится к Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу: всего несколько дней на посту – и уже исторический успех. Великобритания, помимо Турции и Греции, третье государство-покровитель на острове, также могла бы напечатать несколько позитивных заголовков, на фоне споров из-за "брексита". Одной проблемой меньше будет и у Греции, страдающей от экономических и внутриполитических конфликтов.

Если в ближайшие несколько дней действительно будет достигнуто соглашение, значит, европейское сообщество проделало неплохую работу, переосмыслив свою роль в затянувшемся конфликте. Нередко, кипрский конфликт выдвигали на передний план в переговорах о вступлении в ЕС с Турцией, но об острове и благосостоянии его граждан никто не говорил. Кипр был политической игрушкой. Начиная с колониальной власти Великобритании, которая намеренно посеяла вражду и ненависть между греками и турками, заканчивая Анкарой и Афинами, которые с удовольствием эксплуатировали кипрский вопрос. По мнению европейцев, островной конфликт начался с вторжения турок в 1974 году, но был и более ранний период, невероятно кровавый и болезненный для обеих сторон. Соседи стали смертельными врагами. Восстановление займет некоторое время.