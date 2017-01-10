Италия вслед за Великобританией может выйти из ЕС – эксперт

"Мы полагаем, есть достаточно высокие риски того, что Италия вслед за Великобританией может начать процедуру выхода из Европейского союза, однако, безусловно, это будет не настолько легко и однозначно, как это было на территории Великобритании", - цитирует Баронина Апостроф.

По его словам, этому способствует сильный потенциал левого движения в Италии.

Читайте такжеВ Италии представили новый состав правительства

"Мы его видели после кризиса 45 года, после войны. Левое движение в Италии было всегда развито. Сейчас эти популистские движения имеют достаточно высокую популярность, я имею в виду "Движение пяти звезд" господина Грилло, да и сам Маттео Ренци был достаточно левым премьер-министром. Их популярность говорит о том, что итальянское общество на фоне того кризиса, который произошел в Европе в 2007-2008 году, испытывает потребность к изменениям", - добавил Баронин.

Кроме этого, эксперт добавил, что Италия достаточно серьезно зависима от той единой европейской политики, которую проводят страны-лидеры Европейского союза, которая не очень устраивает итальянские элиты.

"Поэтому мы видим определенную популярность таких политических сил, как Lega Nord, которая является сателлитарным подразделением силы Сильвио Берлускони. И сама партия Сильвио Берлускони Forza Italia сейчас набирает популярность, поскольку экономические проблемы, которые существуют в Европейском союзе (Италия достаточно серьезно пострадала от миграционного кризиса), естественно, вынуждают общество пересмотреть подходы к европейской политике. Складывается определенная ностальгия по ситуации, когда страны Европейского союза обладали несколько большим суверенитетом в принятии определенных решений, например, в миграционной политике, во внешней политике и так далее", - пояснил эксперт.

Вместе с тем, как отмечает Баронин, нельзя отрицать то, что тот санкционный режим, который введен против Российской Федерации, при помощи пропаганды РФ достаточно серьезно давит на малый бизнес и бизнес в Италии, который был связан с РФ.

"В данном случае, несмотря на то, что мы действительно видим некоторые искажения, недовольство необходимостью поддерживать санкции, в принципе, существует", - подчеркнул эксперт.

Напомним, 15 декабря в ходе саммита ЕС Италия блокировала попытки продлить срок санкций Евросоюза в отношении России на год, а не на полгода. Рим также был против расширения санкций за возможные преступления со стороны России в Сирии.