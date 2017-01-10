Италия вслед за Великобританией может выйти из ЕС – эксперт
Риски выхода Италии из ЕС вслед за Великобританией достаточно высоки, считает директор аналитической группы Da Vinci AG Анатолий Баронин.
"Мы полагаем, есть достаточно высокие риски того, что Италия вслед за Великобританией может начать процедуру выхода из Европейского союза, однако, безусловно, это будет не настолько легко и однозначно, как это было на территории Великобритании", - цитирует Баронина Апостроф.
По его словам, этому способствует сильный потенциал левого движения в Италии.
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"Мы его видели после кризиса 45 года, после войны. Левое движение в Италии было всегда развито. Сейчас эти популистские движения имеют достаточно высокую популярность, я имею в виду "Движение пяти звезд" господина Грилло, да и сам Маттео Ренци был достаточно левым премьер-министром. Их популярность говорит о том, что итальянское общество на фоне того кризиса, который произошел в Европе в 2007-2008 году, испытывает потребность к изменениям", - добавил Баронин.
Кроме этого, эксперт добавил, что Италия достаточно серьезно зависима от той единой европейской политики, которую проводят страны-лидеры Европейского союза, которая не очень устраивает итальянские элиты.
"Поэтому мы видим определенную популярность таких политических сил, как Lega Nord, которая является сателлитарным подразделением силы Сильвио Берлускони. И сама партия Сильвио Берлускони Forza Italia сейчас набирает популярность, поскольку экономические проблемы, которые существуют в Европейском союзе (Италия достаточно серьезно пострадала от миграционного кризиса), естественно, вынуждают общество пересмотреть подходы к европейской политике. Складывается определенная ностальгия по ситуации, когда страны Европейского союза обладали несколько большим суверенитетом в принятии определенных решений, например, в миграционной политике, во внешней политике и так далее", - пояснил эксперт.
Вместе с тем, как отмечает Баронин, нельзя отрицать то, что тот санкционный режим, который введен против Российской Федерации, при помощи пропаганды РФ достаточно серьезно давит на малый бизнес и бизнес в Италии, который был связан с РФ.
"В данном случае, несмотря на то, что мы действительно видим некоторые искажения, недовольство необходимостью поддерживать санкции, в принципе, существует", - подчеркнул эксперт.
Напомним, 15 декабря в ходе саммита ЕС Италия блокировала попытки продлить срок санкций Евросоюза в отношении России на год, а не на полгода. Рим также был против расширения санкций за возможные преступления со стороны России в Сирии.