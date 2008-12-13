Сторонники греческих анархистов перекрыли улицу в центре Парижа

В центре Парижа состоялась акция протеста молодых людей, сочувствующих продолжающимся в Греции бунтам. Демонстрация, в которой приняли участие около 300 человек, мирно началась у здания греческого посольства и ближе к вечеру переместилась на центральную улицу французской столицы - Елисейские поля. Молодым людям на некоторое время практически удалось перекрыть магистраль, после чего в дело вмешалась полиция. Несколько демонстрантов заблокировали проезд полицейской автомашине и разбили в ней стекла, скандируя лозунги против правоохранительных органов. По меньшей мере один участник акции протеста был задержан, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Associated Press.

Греческие студенты и анархисты отреагировали на гибель 15-летнего Александра Григоропулоса 6 декабря массовыми беспорядками в городах. Уличные акции протеста продолжаются до сих пор. Повреждены сотни ведомственных зданий, офисов, магазинов и банков. Протестующие оккупировали университетские кампусы, куда по греческим законам не имеет права входить полиция.

На протяжении недели были совершены нападения на посольства Греции в Лондоне и Берлине, сообщает Лента.ру. Усилена охрана парижского посольства. Кроме того, неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в здание дипломатического представительства Греции в Москве.

Сегодня группа подростков в Афинах ворвалась в офис адвоката Алексиса Коугиаса, который защищает двух обвиняемых полицейских. Участники одной из недавних демонстраций скандировали: "Коугиас умрет от рикошета!": именно от срикошетившей пули, по заключению экспертизы, погиб Григорополус.