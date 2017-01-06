В день инаугурации Трампа 55 американских послов могут оставить свои посты

Как говорится в сообщении на сайте объединения американских дипломатов Американской ассоциации зарубежной службы (AFSA), 28,5% от всех послов, назначенных на должности администрацией действующего президента Барака Обамы, не являются кадровыми дипломатами.

Издание The Washington Post сообщило, что назначенные администрацией Обамы послы, которые не являются кадровыми дипломатами, лишатся должностей до инаугурации Трампа.

В частности, как вытекает из информации Американской ассоциации зарубежной службы, к не кадровым дипломатам относятся послы в Австралии, Австрии, Бельгии, Канаде, Китае, Европейском Союзе, Франции, Германии, Италии, Японии, Нидерландах, Великобритании и еще в ряде стран.

Также посол США при Организации Объединенных Наций Саманта Пауэр, посол США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Дэниэл Бэер и посол США при Организации североатлантического договора (НАТО Дуглас Лют не являются карьерными дипломатами.

Посол США в Украине Мари Йованович является кадровым дипломатом.

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Как сообщалось, американских послов в наиболее привлекательных зарубежных столицах, таких как Лондон и Париж, проинформировали, что они должны завершить свою службу 20 января "без исключений". Эту информацию 5 января подтвердили в Государственном департаменте США.

В частности, речь идет о "политических" назначениях Обамы, когда на должности послов назначались лица, которые не были карьерными дипломатами. К ним относится посол США во Франции Джейн Хартли, которая до этого занималась сбором средств для Демократической партии, или о после США в Израиле Дэниэле Шапиро, который ранее был советником Обамы и консультантом демократов в Конгрессе. Шапиро занимает свою должность с 2011 года. Трамп уже назвал человека, которого он хочет видеть преемником Шапиро - своего советника Дэвида Фридмана, который в Нью-Йорке занимается адвокатской деятельностью по вопросам банкротства.

Трое чиновников сообщили, что в администрации Обамы распорядились, чтобы не кадровые дипломаты подали свои заявления об отставке с завершением президентства Обамы, который оставит пост главы государства 20 января. И в частности, как отмечают источники, это распоряжение было выполнено.