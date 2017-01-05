Обама попрощался с армией США как Верховный главнокомандующий

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Обама провел смотр войск почетного караула, выстроенного в его честь.

После представления флагов родов войск и исполнения национального гимна уходящему президенту была вручена медаль за выдающиеся заслуги в военном строительстве. Презентацию провел генерал Данфорд, который высоко оценил действия президента США Барака Обамы как Верховного главнокомандующего.

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На сайте Белого дома представлены достижения Барака Обамы как президента США, в том числе борьба с терроризмом и уничтожение Усама Бен Ладена, создание системы противоракетной обороны, сдерживание агрессивных устремлений России.

Эштон Картер рассказал о военных достижениях последних восьми лет при Обаме, которые, как он выразился, соответствовали нашим ценностями.

Картер также похвалил Обаму за умелое руководство вооруженными силами и за принятие решений.