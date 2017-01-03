Турция не будет прекращать военные операции в Сирии из-за теракта в Стамбуле

Турция не прекратит военные операции в Сирии из-за теракта в ночном клубе Стамбула. Об этом заявил вице-премьер-министр страны Нуман Куртулмуш, пишет «Радио Свобода».

«Мы будем с решимостью продолжать наши трансграничные операции», – сказал он, назвав теракт в ночном клубе Стамбула «месседжем» от ИГИЛ.

Чиновник подчеркнул, что Турция будет продолжать операции до тех пор, пока террористические организации не прекратят угрожать стране.

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«Везде, где нужно, мы будем продолжать операции, пока эти террористические организации больше не будут оставаться угрозой для Турции», – заявил Куртулмуш.

Как сообщал УНИАН, в Стамбуле в новогоднюю ночь в результате стрельбы в ночном клубе погибли 39 человек, из них 16 - иностранные граждане. Ранены 69 человек.

Ночной клуб Reina - один из крупнейших в Стамбуле - расположен в историческом районе города Ортакей. На момент атаки в нем находились более 500 человек.

Совет Безопасности ООН осудил террористическую атаку в ночном клубе Стамбула.