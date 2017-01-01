Теракт в Стамбуле: идентифицированы 35 погибших, 24 из них - иностранцы

Как передает Европейская правда, по состоянию на вечер 1 января было идентифицировано 35 из 39 погибших. Среди 39 погибших было 25 мужчин и 14 женщин, сообщили в полиции.

Одиннадцать из опознанных являются гражданами Турции, их тела передали родственникам. 24 из опознанных погибших оказались иностранцами.

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Среди иностранцев больше всего – семь – были гражданами Саудовской Аравии, также, по данным Hurriet, среди погибших граждане Канады, Бельгии, Туниса, Индии, Сирии, Израиля и Ливана.

Reuters уточняет, что среди погибших была также гражданка Франции, которая имела также подданство Туниса.

Личности еще 4 жертв теракта устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, в новогоднюю ночь вооруженный грабитель открыл огонь в ночном клубе Reina в историческом районе Стамбула Ортакей, где находилось более 500 человек. По свидетельствам очевидцев, нападавший расстрелял охранников на входе. В результате атаки 39 человек погибло и 69 получили ранения. О судьбе нападавшего пока ничего неизвестно. Власть уже квалифицировала нападение как террористический акт.

Посольство Украины в Турции сообщило, что в настоящее время украинцев среди опознанных тел жертв нет.