ЕС и США осудили кровавый новогодний теракт в Стамбуле

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Германии на микроблоге в социальной сети Twitter, передает Deutsche Welle.

«Мы глубоко потрясены и находимся в трауре вместе с людьми в Стамбуле», - говорится в сообщении.

Канцлер Германии Ангела Меркель резко осудила нападение и выразила соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Читайте такжеУкраинка рассказала, как ей посчастливилось спастись из ночного клуба в Стамбуле

«Опять в Вашей стране нанесли удар террористы. В Стамбуле они бесчеловечно и коварно напали на людей, которые хотели вместе отпраздновать приход Нового года», - написала Меркель в Twitter.

Президент ФРГ Йоахим Гаук также решительно осудил этот теракт в письме турецкому президенту.

Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, в свою очередь, написала в Twitter: «2017 год начался с нападения в Стамбуле. В наших мыслях мы вместе с жертвами и их близкими. Мы и далее работаем над тем, чтобы предотвратить такие трагедии».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также выразил соболезнования в связи с трагедией в Стамбуле.

«Трагическое начало 2017 года в Стамбуле. Мои мысли с пострадавшими от нападения и с турецким народом», - отметил генсек НАТО.

Государственный департамент США назвал нападение «ужасным преступлением», совершенным именно в новогоднюю ночь, что еще больше свидетельствует о жестокости нападавших.

«Мы подтверждаем поддержку Турции - нашего партнера по НАТО - со стороны США в общей решимости вести борьбу со всеми формами терроризма и победить его», - заявил пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Нэд Прайс.

Кроме того, президент страны Барак Обама предложил Анкаре помощь в расследовании нападения, сообщили в Белом доме.

Как сообщал УНИАН, в новогоднюю ночь вооруженный грабитель открыл огонь в ночном клубе Reina в историческом районе Стамбула Ортакей, где находилось более 500 человек.

По свидетельствам очевидцев, нападавший расстрелял охранника на входе, и, по предварительным данным, вошел в клуб в костюме Санта-Клауса. В результате атаки 39 человек погибли (в том числе 16 иностранцев) и 69 получили ранения. О судьбе нападавшего пока ничего неизвестно. Власть уже квалифицировала нападение как террористический акт.

Посольство Украины в Турции сообщило, что в настоящее время украинцев среди опознанных тел жертв нет.