В Стамбуле неизвестный открыл огонь по людям в мечети

20:21, 01 января 2017
Мир
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В Стамбуле неизвестный открыл огонь по мечети.

Фото twitter.com/Haberturk

Как передает 112.ua, расстрел мечети произошел 1 января днем.

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Когда люди собрались в мечети для молитвы, боевик открыл огонь из винтовки.

Есть информация о двух раненых в результате инцидента.

Как сообщал УНИАН, в Стамбуле разыскивают террориста, который расстрелял 39 человек в ночном клубе в новогоднюю ночь.

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