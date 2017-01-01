В Стамбуле неизвестный открыл огонь по людям в мечети
20:21, 01 января 2017Мир
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В Стамбуле неизвестный открыл огонь по мечети.
Фото twitter.com/Haberturk
Как передает 112.ua, расстрел мечети произошел 1 января днем.
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Когда люди собрались в мечети для молитвы, боевик открыл огонь из винтовки.
Есть информация о двух раненых в результате инцидента.
Как сообщал УНИАН, в Стамбуле разыскивают террориста, который расстрелял 39 человек в ночном клубе в новогоднюю ночь.
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