Сорос назвал Трампа президентом, приемлемым для диктаторов

"Даже США, ведущая демократия мира, избрали своим президентом мошенника и потенциального диктатора. Хотя Трамп смягчил свою риторику после избрания, он не изменил ни своего поведения, ни своих советников. В составе его кабинета - некомпетентные экстремисты и отставные генералы", - цитирует статью Сороса Европейская правда.

Читайте такжеСорос для спасения Евросоюза от развала предложил "заново изобрести" ЕС

В то же время Сорос выразил убеждение, что демократия в США выстоит, хоть США и будут заняты внутренней борьбой.

"Конституция и институты, в частности – четвертая власть, достаточно сильные, чтобы противостоять перегибам со стороны исполнительной власти, и это предотвратит превращение потенциального в настоящего диктатора. Но США в ближайшем будущем будут заняты внутренней борьбой, в то время как меньшинства будут страдать. США не смогут защищать и продвигать демократию в остальных странах мира. Наоборот, Трамп будет более приемлем для диктаторов. Это позволит некоторым из них достичь компромисса с США, а другим - продолжать свои дела без помех", - пояснил Сорос.

По его словам, Трамп хочет договариваться, а не отстаивать принципы.