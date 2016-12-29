Опрос: Обама - самый уважаемый мужчина в США, Трамп только второй

Об этом сообщается на сайте американского института исследования общественного мнения Gallup (Институт Геллапа).

Опрос был проведен 7-11 декабря. Было опрошено 1 028 случайных людей, которые достигли 18-летнего возраста и старше во всех 50 штатах (включая федеральный округ Колумбия). С 1946 года Gallup опрашивает американцев, чтобы те назвали мужчину, который живет в любом уголке мира и которым они больше всего восхищаются.

Результаты опроса свидетельствуют, что американские граждане скорее всего назовут кандидатуру Обамы наиболее уважаемым мужчиной в 2016 году. В частности, отмечается, что Обама девятый год подряд становится победителем в этом опросе. Его поддержали 22% американцев. Трамп занял второе место, получив 15%.

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Социологи отметили, что разница в 7% между Обамой и Трампом является наименьшим разрывом в победах действующего президента над его ближайшими конкурентами в этом опросе по сравнению с предыдущими годами. В 2015 году Обама имел 17% поддержки, а Трамп всего 5%.

Исследователи указали, что действующие президенты как правило выигрывают в опросе. В частности, в 70 случаях президенты победили 58 раз. 12 исключений были связаны в основном с периодами, когда действующие президенты были непопулярными, включая 2008 год, когда американцы назвали на тот момент избранного президента Обаму победителем по отношению к Джорджу Бушу-младшему.

Обама в 2008 году и Дуайт Эйзенхауэр в 1952 году являются единственными избранными президентами, которые становились победителями в опросе. Эйзенхауэр 12 раз завершал год самым уважаемым мужчиной, что является лучшим результатом за любого другого мужчину в истории. Обама сейчас занимает вторую позицию за все время побед в этом исследовании.

Социологи объяснили, что победа Обамы в большой степени является результатом того, что его больше упоминали сторонники Демократической партии, чем Трампа упоминали сторонники Республиканской партии. Так, 50% демократов назвали Обаму самым почитаемым относительно 34% республиканцев, которые назвали Трампа.

Также в первую десятку нынешнего опроса вошли Папа Римский Франциск, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, американский религиозный деятель Билли Грэм, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, Далай Лама, бывший президент США Билл Клинтон, бизнесмен и филантропист Билл Гейтс и следующий вице-президент США Майк Пенс.

Трамп попадал в первую десятку пять раз в 1988, 1989, 1990, 2011 и 2015 годах.

В аналогичном опросе среди самых уважаемых женщин бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон пятнадцатый раз подряд и двадцать первый раз вообще выиграла симпатии американских граждан. Со времени ее первой победы в 1993 году в качестве первой леди США Клинтон была на вершине списка каждого года, кроме 1995 и 1996 (когда она была второй после мать-Терезы), а также 2001 года (после Лоры Буш).