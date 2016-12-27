Германия предоставит 15 миллионов евро в виде гуманитарной помощи для Алеппо

08:26, 27 декабря 2016
Мир
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Спустя несколько дней после завершения боев за сирийский Алеппо, министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер (Gerd Müller) объявил о выделении гуманитарной помощи этому городу на сумму в 15 млн евро.

Руины Алеппо / REUTERS

На эти деньги будет на протяжении 30 месяцев оплачиваться работа около одной тысячи сирийских врачей, санитаров и психологов, около 200 ассистентов психолога пройдут курсы повышения квалификации.

Об этом сообщает DW, ссылаясь на материалы газеты Bild.

"После того, как мировое сообщество столь беспомощно взирало на убийства и бомбардировки, необходимо организовать масштабную гуманитарную помощь для жителей Алеппо. Если мы опоздаем и здесь, то в сирийском конфликте произойдет новая человеческая катастрофа", - сказал Мюллер.

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Германский министр также призвал ООН оказать помощь Сирии.

"Помимо продовольствия, в Сирии не хватает врачей и медикаментов. Нужно оказать помощь тысячам раненых, в том числе большому числу детей, иначе они не переживут эту зиму", - предупредил Герд Мюллер.

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Теги: #Алеппо#Германия#помощь