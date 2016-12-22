Власти Сирии заявили о полном контроле над Алеппо
Сирийский город Алеппо полностью вернулся под контроль правительственных сил.
Об этом заявили правительственные войска после завершения эвакуации последней группы гражданских и повстанцев, передает Al Jazeera.
"Командование вооруженных сил объявляет о возвращении безопасности в Алеппо после его освобождения от терроризма и террористов, а также после ухода тех, кто там оставался", - говорится в сообщении.
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Это событие уже прокомментировал президент Сирии Башар Асад, передает Sky News.
"Это основной шаг на пути к прекращению терроризма на всей сирийской территории и обеспечения обстоятельств для поиска решения и завершения войны", - заявил он.
Как известно, с 2012 года армия президента Сирии Башара Асада пытается установить контроль над Алеппо.