Власти Сирии заявили о полном контроле над Алеппо

Об этом заявили правительственные войска после завершения эвакуации последней группы гражданских и повстанцев, передает Al Jazeera.

"Командование вооруженных сил объявляет о возвращении безопасности в Алеппо после его освобождения от терроризма и террористов, а также после ухода тех, кто там оставался", - говорится в сообщении.

Читайте такжеКомиссия ООН не смогла установить виновных в ударе по гуманитарной колонне возле Алеппо

Это событие уже прокомментировал президент Сирии Башар Асад, передает Sky News.

"Это основной шаг на пути к прекращению терроризма на всей сирийской территории и обеспечения обстоятельств для поиска решения и завершения войны", - заявил он.

Как известно, с 2012 года армия президента Сирии Башара Асада пытается установить контроль над Алеппо.