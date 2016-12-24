Новый президент Молдовы на инаугурации пообещал нейтралитет, но сначала собирается в Москву

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Торжественная церемония состоялась в государственном дворце в Кишиневе с участием представителей из России, Белоруссии, Венгрии и других стран. Во время инаугурации Додон призвал к единству в стране и обязался сохранять нейтралитет Молдовы.

Также новоизбранный президент обратился к тысячам несогласных с результатами выборов людей, которые собрались у дворца перед началом инаугурации, и пообещал, что будет президентом всех молдаван.

«Объединение обоих берегов реки Днестр является главной целью моего пребывания на посту. Я хотел бы обратиться к тем, кто голосовал за другие партии: давайте спускаться с баррикад и объединяться ради лучшего будущего всех нас – молдаван, русских, украинцев, гагаузов и всех граждан в единую страну», – сказал Додон.

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Он заявил, что в ближайших планах в качестве президента – визит в Москву, а затем в Брюссель.

«Мы будем строить мосты на Восток и на Запад», – сказал Додон.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября Центральная избирательная комиссия Республики Молдова признала избрание пророссийского кандидата Игоря Додона президентом страны после второго тура выборов.

На официальном сайте Додона отмечалось, что в случае победы на выборах он в первые 100 дней на посту президента обещает восстановить стратегическое партнерство с Россией.

На следующий день после второго тура выборов Додон выступил за федерализацию страны, назвал вывод российских войск из Приднестровья "провокацией".

Через менее чем две недели после выборов Додон поехал с частным визитом в Москву.