МВД Турции: убийство посла России было спланированным

Убийство российского посла в Турции Андрея Карлова было спланировано, это не было личной инициативой преступника, сообщает РБК со ссылкой на заявление главы МВД Турции Сулеймана Сойлу.

"Он рассказал, что власти страны пытаются найти все связи подозреваемого в убийстве Карлова как внутри Турции, так и за ее пределами. Сойлу сообщил, что сейчас "четко определена связь убийцы с террористическим течением Фетуллаха Гюлена", - говорится в сообщении.

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Глава МВД Турции также сказал, что правоохранительные органы уже установили "очень важные подробности" этого дела, однако он пока не может их раскрыть в интересах следствия.

По словам Сойлу, теракты, которые произошли в Турции после парламентских выборов в июне 2015 года, и убийство российского посла "взаимосвязаны и являются цепью единого плана". Он еще раз подчеркнул, что целью нападения на Карлова является ослабление общих усилий для установления мира на Ближнем Востоке.​