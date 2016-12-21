МИД Турции связывает убийство посла РФ с проповедником Гюленом

Об этом сообщает Reuters.

По словам главы МИД Турции, такой версии придерживаются и в России.

В свою очередь официальный представитель Государственного департамента США Джон Кирби во время брифинга отметил, что в деле об убийстве российского посла в Турции нужно получить факты перед тем, как делать какие-либо выводы.

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"Я не знаю и не думаю, что вы знаете, каковы были мотивы этого человека. Я видел то же, что и вы, о чем он кричал после того, как выстрелил в посла, но нужно, чтобы следователи выполнили свою работу", - заявил он.

Однако "любые предположения о том, что США каким-либо образом поддерживают, стоят за этим или косвенным образом связаны с этим, абсолютно смехотворны", - отметил Кирби.

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Он был госпитализирован с тяжелыми ранениями и умер. Нападавший был убит в ходе операции полиции.

Теракт был совершен накануне запланированного на 20 декабря визита главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в Россию, в ходе которого планировалось обсуждение сирийского вопроса.

Напомним, после попытки государственного переворота 15 июля турецкие власти начали масштабные чистки. Более 80 тысяч человек, среди которых военные, судьи, журналисты, деканы и преподаватели университетов, лишились своих постов из-за подозрений в поддержке оппозиционного деятеля Фетхуллы Гюлена, которого Анкара считает организатором путча. Сам Фетхуллах Гюлен категорически отрицает свою причастность к попытке свержения президента Реджепа Тайипа Эрдогана.