В Берлине полиция идентифицировала всех жертв теракта возле рождественской ярмарки

Комиссия уголовной полиции Германии завершила идентификацию всех 12 жертв теракта, о чем сообщила на своей официальной странице в Twitter.

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"Комиссия BKA с идентификации завершила опознание 12 человек, которые погибли на площади Брайтшайдплац. Мы чтим память погибших и скорбим вместе с родными", - говорится в сообщении.

#IDKO des #BKA hat Identifizierung der 12 Todesopfer vom #Breitscheidplatz beendet.Wir gedenken der Opfer und trauern mit deren Angehörigen. — Bundeskriminalamt (@bka) 23 декабря 2016 г.

Сообщается, что среди погибших-восемь граждан ФРГ, гражданки Италии, Израиля, граждане Чехии и Украины.

Напомним, вечером 19 декабря неизвестный на грузовике протаранил толпу на рождественской ярмарке в центре Берлина. Люди собрались возле мемориальной церкви рядом с торговой улицей Курфюрстендамм. Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство". По последним данным, погибли 12 человек, еще 48 пострадали.

Позже полиция Германии официально подтвердила гибель гражданина Украины во время теракта.