В Австралии задержали семь человек по подозрению в подготовке серии терактов на Рождество

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на главного комиссара полиции в австралийском штате Виктория Грэма Эштона, передает РБК.

По его словам, семеро задержанных, вдохновленных «Исламским государством», намеревались совершить атаки на находящиеся в центре города места — железнодорожный вокзал Флиндерс-стрит, площадь Федерации, а также собор святого Павла.

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Эштон отметил, что полиция следила за теми, кто предположительно планировал теракты. Как считают правоохранители, добавил он, подозреваемые готовились использовать взрывные устройства и другое оружие.

Угроза нейтрализована в результате рейдов, в которых участвовали 400 человек и которые прошли в последние дни, заключил Эштон.

Премьер штата Виктория Дэниел Эндрюс сообщил, что в Рождество на улицах Мельбурна будут усилены наряды полиции.

Как сообщал УНИАН, ранее Госдепартамент США выступил с предупреждением об опасности совершения терактов по всей Европе в период предстоящих праздников.