В Австралии задержали семь человек по подозрению в подготовке серии терактов на Рождество
Полиция Австралии задержала семь человек, которые предположительно планировали совершить на Рождество серию терактов во втором по величине городе страны Мельбурне.
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на главного комиссара полиции в австралийском штате Виктория Грэма Эштона, передает РБК.
По его словам, семеро задержанных, вдохновленных «Исламским государством», намеревались совершить атаки на находящиеся в центре города места — железнодорожный вокзал Флиндерс-стрит, площадь Федерации, а также собор святого Павла.
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Эштон отметил, что полиция следила за теми, кто предположительно планировал теракты. Как считают правоохранители, добавил он, подозреваемые готовились использовать взрывные устройства и другое оружие.
Угроза нейтрализована в результате рейдов, в которых участвовали 400 человек и которые прошли в последние дни, заключил Эштон.
Премьер штата Виктория Дэниел Эндрюс сообщил, что в Рождество на улицах Мельбурна будут усилены наряды полиции.
Как сообщал УНИАН, ранее Госдепартамент США выступил с предупреждением об опасности совершения терактов по всей Европе в период предстоящих праздников.