Боевики ИГИЛ разработали "дистанционно управляемые машины-бомбы"

Об этом говорится в сюжете панарабского телеканала Arabic Al Aan TV, главный офис которого базируется в Дубае, передает ТСН.

Журналистка Дженан Моусса, которая специализируется на исследовании деятельности "ИГ", отмечает, что в покинутом боевиками объекте вблизи города Манбидж на севере Сирии был найден доклад "департамента исследований и развития "Исламского государства" в провинции Алеппо". В нем говорится о том, что исламистам удалось разработать 19 машин для совершенствования террористических атак. Также в докладе есть перечень еще восьми изобретений для разработок на будущее.

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Ключевые слова в новых террористических машинах "ИГИЛ" - пульт дистанционного управления. С помощью таких пультов боевики собираются использовать самоподрывные автомобили-бомбы, минные поля, бронеавтомобили и тому подобное.

В частности, в докладе "ИГИЛ" говорится, что "департаменту исследований" удалось разработать дистанционно управляемый автомобиль, который с помощью пульта управления будет прибывать к своей цели и взрываться. Исламисты уверяют, что такими машинами можно управлять на расстоянии трех километров и более, в зависимости от рельефа. Максимальная дальность управления – 20 км при условии равнинной области.

Таким образом боевики приходят к решению, что для терактов не нужно будет, чтобы каждый посланный смертник погибал. Наоборот, один боец "ИГ" сможет делать множество атак дистанционно, не умирая.

Среди изобретений, которые планируются для разработки в будущем, - производство ракет большой дальности, создание безопасной связи и даже самолеты и дроны для отправки ракет в удаленные места.

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Журналистка Дженан Моусса отмечает, что доклад "ИГИЛ" показывает, что террористы сосредоточили внимание на атаках с помощью дистанционного управления. Она считает это тревожным сигналом, ведь эти технологии могут быть применены не только в Сирии, но и в ЕС и США.

Ранее УНИАН сообщал, что боевики "Исламского государства" опубликовали видео с территории российской военной базы в Пальмире. Судя по кадрам, база была оставлена в спешке и практически не пострадала. Боевики, в частности, захватили большое количество оружия и боеприпасов, которые не были уничтожены российскими военными.