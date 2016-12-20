В Турции заявили, что убийство российского посла не повлияет на дипотношения с Россией

Об этом сообщает Anadolu.

Вице-премьер считает, что такие события - результат всестороннего политического планирования. По его словам, эта атака не нанесет ущерба турецко-российским отношениям.

«Турция продолжит предпринимать новые дипломатические шаги, несмотря на все провокации и ловушки»,- написал Куртулмуш.

Вице-премьер также отметил, что решительно осуждает подлую атаку на российского посла и выразил соболезнования семье дипломата и всему российскому народу.

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МИД Турции также решительно осудил вооруженное нападение на посла России в Анкаре Андрея Карлова.

«Турция осуждает этот вероломный террористический акт. Нападавший был обезврежен. Это трагическое событие будет широко и всесторонне расследовано. Все ответственные предстанут перед турецким правосудием», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Как сообщал УНИАН, вчера в Анкаре на открытии фотовыставки «Россия глазами турок» вооруженный человек как минимум восемь раз выстрелил в посла РФ в Турции Карлова. Он был госпитализирован с тяжелыми ранениями и умер.

Нападавший был убит в ходе операции полиции. Теракт был совершен накануне запланированного на 20 декабря визита главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в Россию, в ходе которого планировалось обсуждение сирийского вопроса.