В Турции идентифицировали убийцу российского посла Карлова - СМИ

Как сообщает турецкое издание Daily Sabah, нападавшего звали Мэрт Алтинташ (Mert Altıntaş) и он работал полицейским.

По данным турецких правоохранителей, Алтинташ в 2014 году закончил обучение в полицейской академии в городе Измир.

"Когда посол произносил речь, высокий мужчина, одетый в костюм, открыл огонь в воздух и затем прицелился в направлении посла", - сообщил очевидец нападения.

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Как утверждает свидетель, нападающий "сказал что-то про Алеппо и мести".

Фотографы также зафиксировали мужчину в черном костюме, который держал пистолет. Нападающий стоял возле подиума в галерее современного искусства. Четыре человека лежали на полу. Среди них. как оказалось, был российский посол.

Как сообщалось ранее, сегодня в Анкаре на открытии фотовыставки вооруженный человек по меньшей мере восемь раз выстрелил в посла РФ в Турции Карлова. Он был госпитализирован с тяжелыми ранениями.

Также отмечалось, что в результате стрельбы ранения получили еще несколько человек.

Предполагают, что нападение совершил радикальный исламистский экстремист, которого на месте инцидента убили турецкие правоохранители.