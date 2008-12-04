Поляки требуют извинений от ВВС за шутку о «хороших проститутках»

Поляки возмущены шутками ведущего утренней программы "The Chris Moyles Show" на Би-Би-Си Radio 1 Криса МОЙЛСА, который в прямом эфире назвал польских женщин «хорошими проститутками», и требуют от него официальных извинений.

Оскорбительное заявление прозвучало в эфире 19 ноября, и с того времени поляки, проживающие в Великобритании, собирают подписи под петицией с требованием извинений.

По данным ежедневной газеты Dziennik, поляки уже собрали более 1500 тысяч таких подписей. К.МОЙЛС, однако, по данным британской Daily Mail, не планирует просить прощения за свои слова.

В защиту одного из самых популярных ведущих, который зарабатывает в год 650 тысяч фунтов, стало руководство Би-Би-Си, заявившее, что К.МОЙЛС никого не хотел оскорбить, а лишь шутил. «Ни в одном месте он не сказал, что поляки замешаны в проституции. Он отдельно шутил, что проститутки хорошо умеют ремонтировать автомобили и утюжить», - отметили в Би-Би-Си.

По данным польского веб-сервера Infolinia.org, К.МОЙЛС не впервые позволяет себе подобные шутки в отношении поляков.

По данным TVN 24, К.МОЙЛС в эфире программы сказал: "Я собственно осознал, что если ты поляк, то ты очень хорош в глажке... и в проституции ... очень хорош в ремонте автомобилей".

Программу К.МОЙЛСА еженедельно слушают около 8 миллионов людей.

Справка УНИАН. В Великобритании на начало 2008 года работали почти 700 тысяч поляков из 1,9 млн. польских работников во всех 27 странах Евросоюза.