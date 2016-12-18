Не только Крым и Донбасс: евродепутат показал масштабы развертывания российских войск (инфографика)

Так, российские войска теперь базируются в непризнанном Приднестровье, аннексированном Крыму, на Донбассе, Абхазии и Южной Осетии.

Читайте также"То, что делает Путин, – это путь, финал которого известен": журналист спрогнозировал развал России

Инфографику, в которой показаны масштабы путинской агрессии, опубликовал на своей странице в Twitter член Европарламента Яцек Сариуш-Вольский.

Наибольшее количество военных Российская Федерация сосредоточила в оккупированном Крыму - 28 тысяч. Также Сариуш-Вольский показал численность войск РФ на Донбассе - 8 тысяч.

Ранее замминистра обороны Украины Игорь Долгов заявлял, что возле украинской границы Российская Федерация сосредоточила 55 тысяч военных.

Кроме того, в Минобороны РФ заявляли, что у границ Украины в 2016 году были сформированы две мотострелковые дивизии с подразделениями в Белгородской, Воронежской и Смоленской областях.