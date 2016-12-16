Франция инициирует новые срочные переговоры в ООН по ситуации в Алеппо

Об этом пишет ТСН со ссылкой на The Local France.

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"Франция в четверг призвала к срочным закрытых консультаций в Совете Безопасности ООН по эвакуации гражданских лиц из сирийского города Алеппо и планов поставок помощи", - говорится в сообщении.

Ранее президент Франции Франсуа Олланд раскритиковал роль России в осаде Алеппо, заявив, что Москва нарушила обещание о помощи захваченным гражданским лицам.

Как сообщалось ранее, капитуляция повстанцев или отвода сил из Алеппо будет означать прекращение восстания в городе, который длился наибольший период времени в Сирии до вспышки войны после массовых протестов в 2011 году.

Соответствующая договоренность появилась после того, как ООН выразила глубокую обеспокоенность относительно новостей, что сирийские правительственные солдаты и союзные им иракские боевики бесцеремонно расстреляли 82 человека в отвоеванных восточных районах Алеппо. В ООН обвинили их в “массовых убийствах”.

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Подавление последних тлеющих угольков восстания” в Алеппо даст президенту Сирии Башару аль-Асаду и его коалиции военных сил, российских воздушных сил и поддерживаемых Ираном боевиков крупнейшую победу на поле боя за все время войны.