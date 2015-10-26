В Кремле Черногорию обвинили в попытках "демонизировать Россию"

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

"Действительно, в конце прошлой недели были такие заявления, они цитировались в средствах массовой информации, но, собственно, относимся мы к ним так же, как и вы: вы сами сказали, что это весьма странные заявления", - сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать заявления премьер-министра Черногории.

При этом он подчеркнул, что везде искать какого-то дьявола и при этом продолжать демонизировать Россию - это известная забава многих государств.

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Напомним, серия протестных акций, инициированных коалицией оппозиционных партий "Демократический фронт", прошла в Черногории в минувшие недели. Последняя массовая демонстрация состоялась в субботу и завершилась разгоном активистов, против которых полиция применила слезоточивый газ и другие спецсредства.

Кроме того, ранее премьер-министр Черногории Мило Джуканович заявил, что сербские националисты и Россия играют активную роль в организации в стране антиправительственных выступлений, направленных на смену власти и политического курса государства.