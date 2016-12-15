Канадский режиссер показал 367 самых популярных видео года в 10-минутном ролике
15:16, 15 декабря 2016Мир
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Режиссер с коллегой тратили в среднем 40 часов в неделю для поиска видеороликов.
Режиссер потратил на работу 230 часов / facebook.com/zapatou
Режиссер из Канады Люк Берженор представил на своем YouTube-канале ролик, в котором собраны лучшие видео за 2016 год.
Всего в ролик вошли фрагменты 367 видео, которые считаются наиболее популярными в 2016 году.
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«2016 год был годом мотивации, творчества и чистого счастья. Вот мой ежегодный осмотр в том числе 367 из самых очаровательных видео», - написал Берженор на своей странице в Facebook.
Режиссер отметил, что на эту работу он потратил 230 часов. В среднем Берженор со своим коллегой Максимом Сауриолом тратили по 40 часов в неделю для поиска лучших видео роликов.
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