Канадский режиссер показал 367 самых популярных видео года в 10-минутном ролике

Режиссер из Канады Люк Берженор представил на своем YouTube-канале ролик, в котором собраны лучшие видео за 2016 год.

Всего в ролик вошли фрагменты 367 видео, которые считаются наиболее популярными в 2016 году.

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«2016 год был годом мотивации, творчества и чистого счастья. Вот мой ежегодный осмотр в том числе 367 из самых очаровательных видео», - написал Берженор на своей странице в Facebook.

Режиссер отметил, что на эту работу он потратил 230 часов. В среднем Берженор со своим коллегой Максимом Сауриолом тратили по 40 часов в неделю для поиска лучших видео роликов.