Президенту Филиппин после его признаний в убийствах может грозить импичмент

Такую позицию высказали два филиппинских сенатора, как сообщает Reuters.

Недавно одиозный лидер Филиппин похвастался, что в качестве мэра города Давао он ездил на большом мотоцикле в поисках "столкновений для убийства".

Он это делал, чтобы показать пример правоохранителям, обращаясь к ним со словами: "Если я могу это сделать, почему ты не можешь?".

"Я делал это лично (убивал наркоторговцев - прим. УНИАН) ", – признался тогда Дутерте.

Более 2 тыс. человек были убиты в ходе полицейских операций по борьбе с наркотиками, со времени как Дутерте стал президентом в июле. Почти все были расстреляны, когда они сопротивлялись аресту.

Еще 3 тыс. смертельных случаев находятся под следствием, и некоторые называют их линчеванием.

Сенатор Лейла да Лима, которая является ярым критиком нынешнего президента, сказала, что его признание может быть основанием для импичмента.

"Это предательство общественного доверия, которое представляет собой тяжкое преступление, потому что массовые убийства, безусловно, попадают в категорию тяжких преступлений. А тяжкие преступления являются основанием для импичмента согласно конституции", - сказала CNN сенатор.

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В свою очередь сенатор Ричард Гордон, возглавляющий комитет по правосудию, также высказал мнение, что Дутерте своими противоречивыми комментариями мог дать основания для начала возможной процедуры импичмента.

Союзники Дутерте назвали высказывания противников и критиков президента относительно импичмента всего лишь "политической игрой".

В Конгрессе менее чем 50 оппозиционных депутатов из 293 членов, а для импичмента нужно две трети голосов.

Питер Уоллес, организатор бизнес-форума, на котором говорил Дутерте, назвал заявление президента "обычной бравадой".

Министр юстиции Виталиано Агирре обозначил слова Дутерте как "обычное преувеличение".

"Это была гипербола, ведь президент всего лишь хотел донести свое сообщение до слушателей", - отметил он.

Агирре сказал, что "даже если бы это было правдой, то это не обязательно означает, что президент нарушил закон".

"Это могло быть сделано по уважительной причине и при оправданных обстоятельствах. Он мог быть при исполнении и хотел арестовать преступников, которые оказали сопротивление. Видимо, он был вынужден", - добавил Агирре.