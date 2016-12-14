Президент Филиппин заявил, что лично убивал наркоторговцев

Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Такое заявление глава государства, сделавший борьбу с наркоманией своим главным предвыборным обещанием, сделал на встрече с представителями местного бизнеса.

Признание прозвучало при обсуждении методов по борьбе с наркотиками, которые использует полиция Филиппин. По статистике полиции, с июля 2016 года (когда Дутерте фактически пришел к власти) в ходе проведения антинаркотической кампании были убиты около 5 тысяч человек.

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Дутерте рассказал, о собственном опыте борьбе с наркомафией в должности мэра города Давао на юге Филиппин. "В Давао мне и самому доводилось это делать. Просто чтобы показать парням (из полиции): раз я это могу, то почему они не могут?", - сказал президент, известный своими резкими заявлениями.

"Я ездил по Давао на байке, на большом мотоцикле, просто патрулировал улицы, искал проблем. А еще я нарывался на стычки, чтобы иметь возможность убить", - признался Дутерте.

Также президент ответил на заявления правозащитных организаций и президента США Барака Обамы, которые раскритиковали его жесткие методы борьбы с преступностью. Он заявил, что не собирается останавливать антинаркотическую кампанию из-за критики.