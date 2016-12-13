В США выборщики требуют информацию о возможных связях Трампа с Россией

Об этом сообщает Радио Свобода.

Коллегия выборщиков адресовала открытое письмо директору Национальной разведки Джеймсу Клепперу перед голосованием 19 декабря, которое окончательно подтвердит результаты президентских выборов в США.

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«Выборщики хотят получить информацию от представителей разведки относительно их расследования о связях между Дональдом Трампом, представителями его кампании или окружения с российским вмешательством в выборы», – говорится в письме, опубликованном 12 декабря.

Ранее представители разведки США заявили, что российские хакеры совершали атаки не только в отношении Демократической партии и ее лидеров, но они сделали это, чтобы уменьшить шансы на победу на выборах Хиллари Клинтон.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп раскритиковал выводы ЦРУ о вмешательстве России в выборы. Трамп уже заявлял ранее, что виновником может быть Китай или просто случайный хакер.