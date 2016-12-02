Города Ливии ежегодно зарабатывают 346 миллионов евро на контрабанде людей - ЕС

Об этом говорится в докладе командующего военными операциями ЕС в Средиземном море, сообщает Европейская правда со ссылкой на Associated Press.

В докладе, подготовленном для 28 государств-членов ЕС, подчеркивается, что поток мигрантов в Европу является одной из главных частей экономики в разоренной войной Ливии.

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"Незаконная перевозка мигрантов, которая начинается далеко за пределами ливийской границы, остается основным источником дохода у местных жителей ливийских прибрежных городов, а годовой объем их незаконных доходов составляет от 275 до 325 млн евро", - говорится в документе.

В докладе не приводится никаких подробностей относительно того, как эти цифры была рассчитаны.

Десятки тысяч мигрантов, которые покидают Ливию на маленьких лодках, и которых спасают военные корабли в Средиземном море, часто рассказывают о сотнях или тысячах евро, которые они должны были платить контрабандистам в Ливии.

Международная организация по миграции подсчитала, что 4690 человек погибли в этом году, пытаясь пересечь Средиземное море и попасть в Европу, а 348 650 мигрантов и беженцев достигли континента.

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В докладе для ЕС оценивается работа военно-морской миссии "София", которая призвана остановить поток мигрантов в Европу. Отмечается, что нет никаких доказательств, что экстремисты пытались попасть в Европу через опасный маршрут, который проходит из Ливии в Италию.

Миссия отмечает изменение тактики некоторых контрабандистов. Все чаще они буксируют резиновые лодки без двигателей в море, где беспомощные мигранты надеются быть подобраны группой помощи или торговыми судами.

Предполагается, что контрабандисты также намеренно направляют свои корабли к вспомогательным судам, которые передают их расположение на соседние корабли.