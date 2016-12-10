Территория школы оказалась единственной для экстренной посадки военного вертолета в США (фото)
10:18, 10 декабря 2016Мир
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Американский военный вертолет Bell UH-1 совершил экстренную посадку на территории школы в Йорктауне, штат Виргиния.
Военный вертолет США сел на территории школы в штате Виргиния / Fox5
Об этом сообщается в Twitter военной базы Joint Base Andrews.
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По сообщению военной базы, причиной посадки, которая была совершена «в качестве меры предосторожности», стал световой аварийный сигнал.
Фото: Fox5
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