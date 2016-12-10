Территория школы оказалась единственной для экстренной посадки военного вертолета в США (фото)

Американский военный вертолет Bell UH-1 совершил экстренную посадку на территории школы в Йорктауне, штат Виргиния.

Об этом сообщается в Twitter военной базы Joint Base Andrews. Читайте такжеСМИ назвали три версии, почему авианосец "Адмирал Кузнецов" не удержал российский истребитель По сообщению военной базы, причиной посадки, которая была совершена «в качестве меры предосторожности», стал световой аварийный сигнал.

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