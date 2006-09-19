Премьер-министр Швеции подал в отставку

Премьер-министр Швеции Йоран ПЕРССОН, возглавляющий Социал-демократическую партию, вчера подал спикеру парламента просьбу о своей отставке и отставке нынешнего правительства, сообщает РИА «Новости».

Социал-демократическая партия в союзе с партией "зеленых" и Левой партией проиграли на парламентских выборах, прошедших в Швеции позавчера.

Победившая консервативная коалиция, в которую входят Умеренная коалиционная партия, Партия Центра, Народная партия и Христианско-демократическая партия, получила 48,1% голосов (178 мандатов), в то время как в поддержку левой коалиции высказались только 46,2% избирателей (171 мандат).

Своему будущему преемнику на посту главы правительства председателю Умеренной коалиционной партии Швеции Фредрику РЕЙНФЕЛЬДУ (Fredrik Reinfeldt) Й.ПЕРССОН не считает нужным оставлять какие-либо напутствия.

"Надо полагать, он знает, что делает. Он хорошо подготовился", - уверен Й.ПЕРССОН.

Консервативная коалиция начала переговоры по поводу образования нового правительства уже сегодня. Планируется, что новое правительство будет представлено парламенту 6 октября.

Й.ПЕРССОН также сообщил, что кроме ухода с поста премьера, в марте он собирается оставить пост председателя Социал-демократической партии.