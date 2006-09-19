Премьер-министр Швеции подал в отставку
СДП проиграла на выборах
Премьер-министр Швеции Йоран ПЕРССОН, возглавляющий Социал-демократическую партию, вчера подал спикеру парламента просьбу о своей отставке и отставке нынешнего правительства, сообщает РИА «Новости».
Социал-демократическая партия в союзе с партией "зеленых" и Левой партией проиграли на парламентских выборах, прошедших в Швеции позавчера.
Победившая консервативная коалиция, в которую входят Умеренная коалиционная партия, Партия Центра, Народная партия и Христианско-демократическая партия, получила 48,1% голосов (178 мандатов), в то время как в поддержку левой коалиции высказались только 46,2% избирателей (171 мандат).
Своему будущему преемнику на посту главы правительства председателю Умеренной коалиционной партии Швеции Фредрику РЕЙНФЕЛЬДУ (Fredrik Reinfeldt) Й.ПЕРССОН не считает нужным оставлять какие-либо напутствия.
"Надо полагать, он знает, что делает. Он хорошо подготовился", - уверен Й.ПЕРССОН.
Консервативная коалиция начала переговоры по поводу образования нового правительства уже сегодня. Планируется, что новое правительство будет представлено парламенту 6 октября.
Й.ПЕРССОН также сообщил, что кроме ухода с поста премьера, в марте он собирается оставить пост председателя Социал-демократической партии.