В США планируют создать комиссию для расследования попыток России влиять на выборы американского президента

В конгресс США внесен законопроект о создании специальной независимой комиссии по расследованию случаев вмешательства России в выборы президента США с помощью кибератак. Инициаторами законопроекта стали конгрессмены Элайджа Каммингс и Эрик Свалвел, пишет Wired.

Документом предлагается создать комиссию в составе которой будут 12 человек – представителей Республиканской и Демократической партий. Комиссия должна будет представить свои выводы и рекомендации относительно предотвращения будущих атак в течение 18 месяцев.

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«Эта комиссия будет делать двухпартийный, независимый и надежный обзор попыток России влиять на выбор электората и нападения на демократию нашей страны, и она (комиссия - ред.) будет давать конкретные рекомендации относительно будущего," - сказал Каммингс.

Напомним, Сенат США направит внешнюю политику президента Трампа в направлении противостояния России. Об этом заявил сенатор Бенджамин (Бен) Кардин.

"Россия атаковала Америку. Атаковала она мышкой или Мигом, это все равно нападение. Она атаковала нас в киберпространстве. Они однозначно пытались сорвать наши выборы. И это требует ответа», - сказал сенатор.

В Сенате Бен Кардин представляет штат Мэриленд, является самым высоким по рангу демократом в Сенатском комитета по международным отношениям и в Хельсинской комиссии. Кардин принимал активное участие в разработке и проведении через Конгресс ряда проукраинских законов. На этот раз он предлагает расширение секторальных и целевых санкций, в том числе против российских чиновников, за продолжения российской агрессии в Украине,Сирии и преступления в киберпространстве.