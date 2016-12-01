Попытка США "сломать стратегический паритет" может привести к "глобальной катастрофе" - Путин

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал, выступая с посланием к Федеральному собранию.

«Готовы к сотрудничеству с новой американской администрацией. Важно нормализовать и начать развивать двухсторонние отношения на равноправной и взаимовыгодной основе. Взаимодействие России и США в решении глобальных и региональных проблем отвечает интересам всего мира», - сказал Путин.

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По его мнению, у США и России «общая ответственность за обеспечение международной безопасности, стабильности, за укрепление режимов нераспространения».

Он подчеркнул, что попытки сломать стратегический паритет крайне опасны и могут привести к глобальной катастрофе. «Забывать об этом нельзя ни на одну секунду», - сказал Путин.

«Конечно, рассчитываем на объединение усилий с США по борьбе с реальной, а не выдуманной угрозой – международным терроризмом. Именно эту задачу решают в Сирии наши военнослужащие», - подчеркнул он.

Путин заявил, что террористам нанесен ощутимый урон, а армия и флот РФ доказали, что способны «эффективно работать вдали от постоянных мест дислокации».

Напомним, сенатор Бенджамин (Бен) Кардин заявил, что сенат США направит внешнюю политику президента Трампа в направлении противостояния России.