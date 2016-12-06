Трамп не годится на должность в президенты: выборщик из Техаса отказался голосовать за кандидатуру "короля"
Член коллегии выборщиков от штата Техас Крис Супрун, представляющий Республиканскую партию, заявил, что не станет голосовать за Дональда Трампа на собрании электоральной коллегии США 19 декабря.
Об этом сообщает Русская служба BBC.
"Я здесь, чтобы избрать президента, а не короля", - объяснил он свое решение.
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В колонке для издания New York Times Супрун - медик из Далласа - заявил, что не сможет выполнить возложенную на него американскими избирателями функцию и проголосовать за Трампа, потому что "изо дня в день" убеждается в том, что бывший магнат непригоден для того, чтобы занять президентский пост.
"Мне говорили, что, если мы изберем Дональда Трампа, он изменится, станет больше похож на президента. Он этого не сделал", - пишет выборщик.
"Я знаю, что последует негативная реакция публики, но в течение этой кампании это стало нормой. Люди недовольны. Они озлоблены. Но я тоже зол", - написал Супрун.
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В соответствии с американским законодательством, избиратели не голосуют за президента напрямую. Они голосуют за членов электоральной коллегии, или выборщиков, которые затем формально голосуют за того или иного кандидата - сначала на уровне штатов, а затем их голоса подсчитываются на федеральном уровне.
Хотя федеральный закон не обязывает выборщиков голосовать так, как проголосовало большинство избирателей штата, в некоторых случаях их обязывает это делать местное законодательство.
Кроме того, даже в штатах, где таких законов нет, случаи, когда выборщики в итоге поддерживают не того кандидата, за которого проголосовал народ, крайне редки.
В штате Техас, который представляет Супрун, 38 выборщиков. По его словам, голосовать за Хиллари Клинтон он тоже не будет, как и выходить из состава коллегии.
Ранее еще один выборщик из Техаса, Арт Сиснерос, вышел из состава коллегии, так как не хотел голосовать за Трампа.