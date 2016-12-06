Трамп не годится на должность в президенты: выборщик из Техаса отказался голосовать за кандидатуру "короля"

Об этом сообщает Русская служба BBC.

"Я здесь, чтобы избрать президента, а не короля", - объяснил он свое решение.

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В колонке для издания New York Times Супрун - медик из Далласа - заявил, что не сможет выполнить возложенную на него американскими избирателями функцию и проголосовать за Трампа, потому что "изо дня в день" убеждается в том, что бывший магнат непригоден для того, чтобы занять президентский пост.

"Мне говорили, что, если мы изберем Дональда Трампа, он изменится, станет больше похож на президента. Он этого не сделал", - пишет выборщик.

"Я знаю, что последует негативная реакция публики, но в течение этой кампании это стало нормой. Люди недовольны. Они озлоблены. Но я тоже зол", - написал Супрун.

В соответствии с американским законодательством, избиратели не голосуют за президента напрямую. Они голосуют за членов электоральной коллегии, или выборщиков, которые затем формально голосуют за того или иного кандидата - сначала на уровне штатов, а затем их голоса подсчитываются на федеральном уровне.

Хотя федеральный закон не обязывает выборщиков голосовать так, как проголосовало большинство избирателей штата, в некоторых случаях их обязывает это делать местное законодательство.

Кроме того, даже в штатах, где таких законов нет, случаи, когда выборщики в итоге поддерживают не того кандидата, за которого проголосовал народ, крайне редки.

В штате Техас, который представляет Супрун, 38 выборщиков. По его словам, голосовать за Хиллари Клинтон он тоже не будет, как и выходить из состава коллегии.

Ранее еще один выборщик из Техаса, Арт Сиснерос, вышел из состава коллегии, так как не хотел голосовать за Трампа.