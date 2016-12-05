Родной город Каддафи освободили от боевиков ИГ
Проправительственные силы установили контроль над ливийским городом Сирт, который находился под властью террористической организации "Исламское государство".
Сирт оставался последним крупным городом Ливии, который контролировали исламисты. По данным ливийских властей, десятки боевиков сдались в плен, передает Русская служба Би-би-си.
Правительство национального единства Ливии, поддерживаемое ООН, начало операцию по освобождению города в мае 2016 года. С августа поддержку наступающим ливийским войскам оказывала авиация США.
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Оборонявшие город боевики использовали смертников и снайперов.
После свержения и убийства в 2011 году Муаммара Каддафи, который родился и умер в Сирте, на фоне вооруженной борьбы различных группировок за власть боевики "Исламского государства" захватили обширные территории в Ливии.
Сирт был захвачен ИГ в 2015 году и стал самой крупной базой группировки за пределами Ближнего Востока.
В том же году было сформировано правительство национального единства, которое пытается вернуть под контроль всю территорию страны.