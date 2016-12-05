Родной город Каддафи освободили от боевиков ИГ

Сирт оставался последним крупным городом Ливии, который контролировали исламисты. По данным ливийских властей, десятки боевиков сдались в плен, передает Русская служба Би-би-си.

Правительство национального единства Ливии, поддерживаемое ООН, начало операцию по освобождению города в мае 2016 года. С августа поддержку наступающим ливийским войскам оказывала авиация США.

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Оборонявшие город боевики использовали смертников и снайперов.

После свержения и убийства в 2011 году Муаммара Каддафи, который родился и умер в Сирте, на фоне вооруженной борьбы различных группировок за власть боевики "Исламского государства" захватили обширные территории в Ливии.

Сирт был захвачен ИГ в 2015 году и стал самой крупной базой группировки за пределами Ближнего Востока.

В том же году было сформировано правительство национального единства, которое пытается вернуть под контроль всю территорию страны.