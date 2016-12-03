Суд в Висконсине отказался приостановить пересчет голосов

В четверг иск с требованием заблокировать пересчет голосов подали два комитета, поддерживающих Трампа, и один избиратель, участвовавший в голосовании в Висконсине, пишет Русская служба Би-Би-Си.

По их мнению, пересчет голосов является нарушением Конституции США, которая гарантируют избирателям право голоса. Они уверены, что нарушаются права тех, кто проголосовал за Трампа.

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Сторонники Трампа также потребовали приостановить процесс подсчета голосов до тех пор, пока не будет принято решение суда.

Судья Джеймс Петерсон не согласился с требованием о приостановке. По его мнению, пересчет голосов не принесет вреда ни Трампу, ни его избирателям, передает агентство Ассошиэйтед пресс.

Иск с требованием заблокировать пересчет голосов в Мичигане подал также генерального прокурор этого штата Билл Шуэтт. По его мнению, в дорогостоящей процедуре пересчета голосов просто нет смысла.

Основные слушания по иску сторонников Трампа пройдут 9 декабря. До этого времени голоса будут пересчитываться.

Как сообщал УНИАН, пересчитать голоса в Мичигане, Висконсине и Пенсильвании требовала кандидат от Партии зеленых Джилл Стайн. Во всех этих штатах победил Трамп, хотя опросы указывали на победу кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

В свою очередь, избранный президент США Дональд Трамп выступил против попыток пересчитать часть бюллетеней, поданных на выборах 8 ноября.