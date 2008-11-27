Оппозиция Таиланда блокировала работу второго столичного аэропорта Дон Муанг, отменены все рейсы.

Как передает ИТАР-ТАСС, в ночь на четверг демонстранты осадили пассажирский терминал воздушной гавани, откуда совершаются преимущественно внутренние рейсы.

Руководство аэропорта приняло решение приостановить работу.

Целью демонстрантов был срыв запланированного на сегодня экстренного совещания Кабинета министров.

В свою очередь военные усилили охрану находящегося в непосредственной близости военного аэродрома. Солдаты блокировали все входы в здание.

В тоже время демонстранты, осаждающие международный аэропорт Субварнабхуми, проигнорировали решение Гражданского суда Таиланда и по-прежнему находятся в здании. Работа гавани также блокирована. Самый близкий аэропорт Утапао, осуществляющий рейсы в рабочем режиме, находится в 130 км от Бангкока.

Как сообщал УНИАН, в Таиланде 25 ноября антиправительственные демонстранты штурмом взяли главный терминал международного аэропорта Бангкока. Работа аэропорта прекращена. Демонстранты требуют отставки премьер-министра Таиланда Сомчая ВОНГСАВАТА и заявляют, что не оставят здание аэропорта до тех пор, пока этого не произойдет.

Заложниками политического положения стали около 3 тыс. туристов, которые находятся в контролируемом демонстрантами здании аэропорта.