Отчет FireEye: Россия превратила социальные медиа в оружие на выборах США - Bloomberg

Об этом пишет Крис Штром в статье "Отчет FireEye: Россия превратила социальные медиа в оружие на выборах США", опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Материал, украденный спецслужбами России, лихорадочно продвигали "онлайн-персонажи" и многочисленные фальшивые аккаунты с помощью ссылок на этот материал и вводящих в заблуждение рассказов. Такой вывод, после изучения тысяч постов, ссылок и документов, сделала компания FireEye, которая отслеживает российских и китайских хакеров, взламывающих американские системы. Эта операция – новая и враждебная эскалация со стороны Москвы в киберпространстве, сказал председатель компании Дэвид ДеВолт.

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"Восход России как кибердержавы перешел на совершенно другой уровень, чем прежде", - сказал ДеВолт в интервью в Вашингтоне. "В том, что касается американской кампании, мы видели то, что, я считаю наиболее историческим событием, возможно, за всю историю американской демократии".

Приближение выборов 8 ноября стало причиной тщательного наблюдения за распространением фальшивых новостей. Это также заставило кандидата Партии зеленых Джилл Стайн, которую поддерживали некоторые демократы и независимые депутаты, требовать пересчета голосов в ключевых штатах, в которых проиграла демократ Хиллари Клинтон. Избранный президент Дональд Трамп ответил в Twitter, что "миллионы" людей проголосовали незаконно, что, по его словам, могло стоить ему голосов избирателей, но он не предоставил никаких доказательств.

"Незначительные" инциденты

Программист Стайн сказала, что недостатки в системе безопасности машин для голосования и подозрения о вмешательстве России оправдывают усилия по пересчету голосов. Дж.Алекс Холдерман, профессор в Университете штата Мичиган, сказал, что хакеры могли заразить машины для голосования в Пенсильвании вредоносными программами, которые бездействовали в течение нескольких недель, и включились в день выборов, а затем самоуничтожились. Трамп победил и в Пенсильвании с небольшим отрывом, а также в двух других штатах, Мичигане и Висконсине, где кампания Стайн пытается добиться пересчета голосов.

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Кевин Мандиа, главный исполнительный директор FireEye в Милпитас, Калифорния, и ДеВолт в интервью на этой неделе сказали, что не увидели никаких доказательств взлома систем подсчета голосов. Должностные лица США также сказали, что в день выборов были лишь "незначительные" киберинциденты.

"Мы не увидели ничего, что я мог бы назвать значимым", - сказал министр внутренней безопасности Джей Джонсон на мероприятии Bloomberg 14 ноября в Вашингтоне. "Были незначительные инциденты, вроде тех, которых обычно и ожидают, но ничего существенного".

Российские чиновники неоднократно отвергали обвинения в том, что правительство осуществляет хакерские атаки либо поддерживает группы, которые делают это от его имени.

Это не снизило обеспокоенность. Действия, описанные в анализе FireEye, повторяют российскую стратегию информационной войны, использованную ранее в кибератаках на Эстонию, Грузию и Украину, где продолжающийся 2,5 года конфликт уже забрал почти 10 000 жизней.

Стратегия не ограничивается интернет-СМИ. Соединенное Королевство в октябре закрыло счета канала RT в британском банке. Подконтрольная России служба новостей получила выговор от медиа-регулятора Великобритани Ofcom за предвзятое или вводящее в заблуждение освещение событий в Сирии и Украине. Россия опротестовала такие действия, заявив, что стала целью по политическим причинам.

Запрос демократов

Во вторник демократы в Сенатской комиссии по разведке отправили президенту США Бараку Обаме письмо с просьбой рассекретить информацию о российской деятельности, связанной с выборами в США.

"Мы считаем, что есть дополнительная информация, касающаяся российского правительства и выборов в США, которая должна быть рассекречена и обнародована", - написали сенаторы. "Мы передаем детали через конфиденциальные каналы".

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За месяц до выборов, Управление главы национальной разведки и Департамент внутренней безопасности опубликовали совместное заявление, в котором сообщили, что американские спецслужбы уверены в том, что Россия осуществила хакерские атаки в отношении политических групп в США.

"Недавняя публикация предположительно украденных электронных писем на таких сайтах, как DCLeaks.com и WikiLeaks, а также таким персонажем, как Guccifer 2.0, согласуется с методами и мотивацией России", - говорилось в заявлении. "Русские использовали аналогичную тактику и методы по всей Европе и Евразии, например, чтобы повлиять на общественное мнение. Основываясь на масштабе и сложности этих усилий, мы считаем, что одобрить такую деятельность могли только высокопоставленные должностные лица России".

Вымышленные персонажи

Помимо этих выводов, FireEye также описала то, что, по ее словам, является поддерживаемой Россией кампанией. В ней задействованы, по меньшей мере, шесть ключевых вымышленных персонажей-хакеров, которые должны продвигать интересы страны, среди них Guccifer 2.0, DC Leaks, Anonymous Poland и Fancy Bears’ Hack Team. Отчет компании включает тысячи постов в Twitter, а также фальшивые учетные записи в социальных медиа, которые использовались для передачи информации и создания онлайн-суматохи.

Хакеры также пытались использовать законные веб-сайты для продвижения похищенного материала. Guccifer 2.0, к примеру, сначала продвигал украденные документы Национального комитета Демократической партии через The Smoking Gun and Gawker. Нет никаких доказательств того, что эти сайты знали, что украденный и переданный им материал был частью масштабной кампании по вмешательству в выборы США.

Кампания также включает в себя то, что FireEye называет "прямой пропагандой", в рамках которой твиты "персонажей" продвигают украденную или ложную информацию от имени влиятельных людей, например, журналистов; и "косвенную пропаганду", которая для продвижения задействует аккаунты в социальных медиа, которые, на первый взгляд никак не связаны с "персонажами".

Даже после выборов в США, почти нет признаков того, что активность России снижается. Это создает сложную, растущую проблему для будущей администрации Трампа, сказал ДеВолт из FireEye. Во время кампании, Трамп с уважением отзывался о России и ее президенте Владимире Путине, он неоднократно ставил под сомнение заключения разведки США о том, что Россия вмешивается в американские выборы.

В течение многих лет российские шпионы осуществляли тайные хакерские атаки, направленные на сокрытие их личности, сказал Мандиа, генеральный директор FireEye. Их тактика начала меняться осенью 2014 года, теперь они публикуют украденные документы и, видимо, придают гораздо меньше значения безопасности или возможности быть пойманными, сообщил Мандиа.

"Это изменение в правилах", - считает Мандиа. "Внезапно, во время хакерских атак они начали вести себя, как танк на кукурузном поле, а не как призрак".