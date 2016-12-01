Ведро золотых опилок на полтора миллиона долларов украли в США

Об этом говорится в сюжете ТСН.

На видео камер наблюдения видно, как человек заглядывает в открытый автомобиль, видит груз и спокойно забирает его.

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Объем ведра - почти 18 литров, поэтому грабитель почти час тянул добычу улицей, а потом сел в автомобиль и уехал.

В полиции предполагают: человек не знал, что именно ворует. Его еще не нашли.