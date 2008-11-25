Пираты скостили сумму выкупа за «Фаину»

Пираты, захватившие 25 сентября украинское судно "Фаина" с грузом вооружений на борту, в очередной раз снизили сумму выкупа.

Как передает РИА Новости, об этом сообщило во вторник со ссылкой на заявление представителя пиратов агентство Франс Пресс.

"Мы требуем три миллиона долларов за освобождение (судна) "Фаина". У нас кончается время ожидания исхода затянувшихся переговоров (об освобождении). Владельцы должны немедленно воспользоваться этой возможностью, чтобы спасти свое имущество", - заявил агентству по телефону с борта "Фаины" представитель пиратов Сугуле АЛИ (Sugule Ali).

Пираты угрожают убить заложников в случае силовой операции по освобождению и требуют выкуп, сумма которого первоначально составляла 35 млн. дол. Постепенно пираты снижали размер выкупа, сначала до 20 млн. дол., а затем до 8 млн. дол.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября пираты захватили у берегов Сомали судно “Фаина”, в составе экипажа которого – 17 граждан Украины. На борту судна - 33 танка Т-72, гранатометы, зенитные установки и боеприпасы, которые Украина продала Кении. Судно находится под наблюдением нескольких американских кораблей, задача которых - не допустить выгрузки оружия и техники на берег.